Salernitana-Venezia, parte la prevendita: ecco i prezzi dei biglietti

Prezzi popolari per i biglietti di Salernitana-Venezia, gara d'andata dei playout, in programma allo stadio Arechi il 5 giugno alle ore 20,45.

Le tariffe

Al di là di quello che decideranno i calciatori del Venezia che continuano la propria protesta ad oltranza, la società granata ha inserito l'evento sportivo sul circuito Listicket: il biglietto di curva Sud costa 5 euro (non c'è sovrapprezzo di prevendita), nei Distinti 7 euro più 1 euro di diritti di ricevitoria. Il tagliando d'ingresso in tribuna azzurra costerà 10 euro compresa prevendita (9 euro più 1), in tribuna verde e rossa 22 euro (20 più 2 di prevendita). Prezzo unico per il biglietto under 10 in tutti i settori - 2 euro - compresa la curva Sud. il biglietto per gli ospiti costerà 8 euro compresa prevendita (5 euro più 3 di diritti). I biglietti al botteghino sono acquistabili dalle ore 17.30 di mercoledì 5 giugno, giorno di disputa della partita.