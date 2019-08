Salernitana, problemi di formazione per Ventura: ko un difensore

Problemi di formazione per l'allenatore granata Gian Piero Ventura, in vista del debutto in campionato. Si è fatto male Billong: lamenta dolore alla caviglia, a causa di una distorsione.

La tattica

Al suo posto contro il Pescara giocherà Migliorini. Il centrale di destra sarà Karo e quello mancino sarà Jaroszynski. La partita comincerà alle ore 18 allo stadio Arechi.

Ordine pubblico

Disposto un piano di sicurezza imponente: arrivo dei container, metro sospesa in zona Arechi, attività commerciali chiuse.