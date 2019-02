La Lega B ha ufficializzato gli orari di disputa delle partite fino alla quindicesima giornata di ritorno. Le squadre cadette sono impegnate anche nel turno pasquale ed i granata giocheranno Lunedì in Albis, alle ore 18, allo stadio Rigamonti, il 21 aprile. Si gioca alle ore 15 di sabato 13 aprile, invece, contro il Cittadella.

Il programma completo



La Salernitana sarà in campo domenica 3 marzo alle ore 15 a Perugia. Sarà poi di scena allo stadio Arechi contro il Crotone domenica 10 marzo alle ore 21. Di nuovo in campo sabato 16 marzo a Livorno alle ore 15. I granata ospiteranno il Venezia sabato 30 marzo alle ore 15. Il 2 aprile, nel turno infrasettimanale che andrà in scena di martedì, giocheranno in trasferta a La Spezia, alle ore 21. Dopo il turno di riposo, ecco Cittadella e Brescia.