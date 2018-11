Sicilia d'oro e d'argento per la Bu Sen Salerno

Grandissimi risultati per l'associazione polisportiva dilettantistica Bu Sen Salerno. Domenica 18 novembre, infatti, il sodalizio salernitano ha raggiunto un oro realizzato da Gerardo Acito Valentino ai Campionati Assoluti Maschili di Para PowerLifting FiPe di Augusta, in provincia di Siracusa, e un argento realizzato da Domenico Farina ai Campionati Italiani Assoluti Maschili della Federazione Italiana Kendo (Fik) a Messina.

La gara di Farina

La gara è stata spasmodica e tirata fino all'ultimo colpo e si è risolta in finale dopo un turno di pareggio. Farina, inoltre, già detiene nel kendo (senior), due Bronzi (2001 e 2016) ed un Oro, nella specialità Iaido, quindi è ben addentro nell’arte dei Samurai ed è Tecnico Federale. "Salernitani - commentano dall'associazione Bu Sen - che continuano a regalare alla propria città, motivo d’orgoglio, quello stesso orgoglio che li lega alla loro terra, anche quando questa, guarda in altri luoghi, lusingata ed affascinata da false promesse; anche quando, la propria disciplina, è considerata secondaria ad altre, divenendo meno proficua d’attenzione. Loro sanno, quanto importante per se stessi, essere stati lontani da tentazione che altri hanno subito e dalle quali, si sono fatti prendere; essi sanno e restano esempi per i propri figli, per quelle famiglie che guardano allo sport, sapendo il valore che trasmette e sono consapevoli dell’importanza e dei benefici morali che, con famiglia e scuola, i loro figli avranno" concludono.

