I granata in Nazionale: Karo ko, Maistro debutta in azzurro

Esordio sfortunato in Nazionale per Karo, il difensore della Salernitana: al 39' della partita del suo Cipro contro la Scozia, ha accusato un forte dolore alla schiena ed é uscito dal campo. Da valutare le sue condizioni fisiche al rientro, in vista del derby.

Debutto e rissa

Fabio Maistro, invece, ha finalmente rotto il ghiaccio esordendo con l'Italia under 21. E' entrato negli istanti finali ma a gioco fermo ha subito una pallonata da un giocatore dell'Islanda e ha reagito, scatenando un parapiglia.

A Salerno

Allo stadio Arechi, invece, Gian Piero Ventura ha organizzato un'altra amichevole, stavolta contro la formazione Primavera. E' finita 5-1 per la squadra maggiore, a segno con una doppietta di Djuric, Migliorini, Gondo e Cicerelli. Per i granatini marcatura firmata da Volpe.