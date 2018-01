Calciomercato Salernitana: è fatta per Palombi, idea Barillà per la mediana

Con ogni probabilità, salvo colpi di scena "imponderabili", Simone Palombi sarà il primo rinforzo in casa Salernitana del mercato di riparazione. Centravanti moderno, dotato di un discreto bagaglio tecnico oltre che di buone capacità acrobatiche, Palombi è una seconda punta versatile in grado destreggiarsi con una certa disinvolutra sia in mezzo all'area che sulle fasce. Certo, sulla carta il virgulto giovanotto 'scuola Lazio' non è il bomber di razza che alla Salernitana servirebbe come il pane, ma, nella faretra di mister Colantuono sarà certamente una freccia in più da sfruttare. A far posto a Palombi sarà molto probabilmente lo spagnolo Rodriguez, autore fino ad ora di un girone di andata caratterizzato da più ombre che luci. Capitolo Bocalon: il 'doge veneziano' seppur al centro di diverse voci di mercato che lo porterebbero alla Samb di mister Capuano, difficilmente lascerà il club granata. C'é la convinzione nello staff dirigenziale granata che l'attaccante veneto possa dare molto di più di quanto fin qui visto, e anche Colantuono sembra essere propenso a dar spazio al ragazzo, pur cuatelandosi però con Palombi.

Altro reparto per il quale urgono rinforzi, soprattutto di qualità, è il centrocampo. Al momento però nessuna pista porta ancora al tanto sospirato regista. Di Gennaro - tra l'altro infortunatosi proprio negli ultimissimi giorni - difficilmente accetterà le avances del patron laziale, e, in questo senso, per ovviare alle reticenze dell'ex Cagliari, sono sotto osservazione altri profili ancora 'top secret. Detto nei gironi scorsi del sempre più probabile addio di Rizzo (Sambenedettese), voci sempre più insistenti raccontano di un Fabiani vicino a strappare il sì di Antonino Barillà, eclettico centrocampista in forza quest'anno al Parma, con alle spalle un discreto curriculum (Trapani, Sampdoria e Reggina). Alla corte dei ducali, il mediano calabrese ha collezionato quest'anno solo 11 presenze, ma il suo valore, soprattutto per la categoria, è indiscusso.