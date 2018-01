Calciomercato, Salernitana: il club granata ufficializza un'altra cessione

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pordenone Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto dell’attaccante classe ’94 Emanuele Cicerelli.

Con questa nota stringata, comparsa nel primissimo pomeriggio di oggi sul sito ufficiale del club, la Salernitana ha comunicato l'avvenuta cessione al Pordenone (a titolo temporaneo) dell'esterno offensivo Emanuele Ciceretti. Il calciatore, prelevato dalla Paganese in estate dal dg Fabiani, è stato nel suo semestre in granata poco più che una meteora: per l'esterno pugliese infatti appena tre sono state le presenze nel girone d'andata e mai condite da un gol. Troppo poco per un giovane giunto a Salerno con tante promesse ma costretto a mordere il freno vuoi per la concorrenza, vuoi forse anche per una maturità ancora da acquisire. E così, di concerto anche col tecnico Colantuono, si è convenuto per una cessione in prestito in serie C che consentirà al ragazzo di acquisire maggiore minutaggio.