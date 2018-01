Calciomercato, Salernitana: ufficiale l'arrivo in prestito di Palombi

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’96 Simone Palombi.

Con questo stringato comunicato, comparso sul sito web del club granata nella tarda serata di ieri, la Salernitana ha ufficializzato l'ingaggio - rigorosamente in prestito fino al termine della stagione - dalla Lazio del giovane centravanti Simone Palombi. Seconda punta molto versatile e capace di agire con una certa disinvoltura sia al centro dell'attacco che sugli esterni, Palombi è un 'prodotto' della cantera laziale con alle spalle già un'esperienza in serie cadetta tra le fila della Ternana (la scorsa stagione è stato autore di 7 reti in 28 presenza, di cui una proprio all'Arechi contro i granata). Il ragazzo è già a disposizione da un paio di giorni del tecnico Colantuono nel ritiro di Cascia, ma solo ieri sera la società ha provveduto a formalizzare l'ufficialità del trasferimento.