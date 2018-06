Calciomercato, Salernitana: ufficiale la cessione di Sprocati alla Lazio

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’93 Mattia Sprocati. Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e per la professionalità profusa la Società augura al calciatore le migliori fortune.

Con questa stringata nota, comparsa nel primo pomeriggio di oggi sul sito del club granata, la Salernitana ha ufficializzato la cessione alla Lazio dell'attaccante esterno Mattia Sprocati. Il brianzolo, protagonista quest'anno di un buon campionato tra le fila della Salernitana (impreziosito da 10 reti all'attivo), passa alla casa madre Lazio per una somma che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro, cifra questa che consentirà alla Salernitana di realizzare un'ottima plusvalenza: per dimensionare l'operazione basti pensare che il calciatore fu riscattato lo scorso anno dalla Pro Vercelli per "soli" 110mila euro circa.