Campionato Italiano di Canoa Polo: al via ad Agropoli il girone B Junior

Domenica 22 parile a partire dalle ore 09.00 Agropoli ospiterà, nella splendida cornice del bacino portuale, la prima giornata del girone B di andata del Campionato Italiano Serie A Junior della Canoa Polo riservato agli Under 18.

L'evento

Il Circolo Canottieri Agropoli ha organizzato ed ospiterà, come già accaduto in passato, una competizione nazionale di canoa polo, uno sport sicuramente meno conosciuto rispetto ad altri ma non per questo meno spettacolare. Prenderanno parte alla competizione sportiva, che si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), le seguenti squadre: Canoa Polo Ortigia, Jomar Club Catania, Circolo Nautico Posillipo, Pol. Nautica Katana e Canoa Polo Palermo.

I commenti

C’è un legame molto forte tra il nostro Circolo e questo sport, a cui già mio padre era molto affezionato - ha commentato il presidente del Circolo Canottieri Agropoli, Enzo Mazza - Siamo felici che Agropoli possa tornare ad ospitare un evento nazionale di canoa polo, seppure legato alle categorie giovanili. Diventa l’occasione per promuovere uno sport meno conosciuto, ma molto faticoso spettacolare, e per mettere in vetrina le bellezze territoriali, ospitando squadre provenienti da altre regioni". "Siamo felici di ripartire proprio dal Cilento e insieme al Circolo Canottieri Agropoli, che è il Comitato Organizzatore, in quanto c’è stato sempre un grande interesse verso il mondo della canoa polo - ha aggiunto il vicepresidente FICK e responsabile nazionale del settore Canoa Polo - C’è molta attenzione anche da parte nostra per l’appuntamento di domenica in quanto parliamo di uno dei campionato più importanti, quello riservato agli Under 18".