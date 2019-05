Caos serie B: il Foggia trascina la Salernitana al Tar

Foggia contro Lega, Foggia contro Salernitana. La salvezza in serie B si decide in tre round, in tribunale. Oltre alla pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni (richiesta dalla FIGC) su abolizione o ripristino dei playout, in aggiunta alla sentenza d'appello (FIGC) sulla richiesta del Palermo (-20 in classifica, anzichè retrocessione), i tifosi della Salernitana sono con il fiato sospeso anche per il ricorso al TAR del Lazio inoltrato dal Foggia contro la delibera di Lega del 13 maggio (retrocesse le ultime 4, Palermo compreso) senza playout. Salernitana citata in giudizio insieme alla Lega. Il Foggia si affida al professore Catricalá, Comune di Foggia ad adiuvandum, Comune di Salerno (coinvolto l'ufficio legale dell'Ente attraverso l'avvocato Di Mauro) a sostegno della tesi del club granata, rappresentato dall'avvocato Gentile.