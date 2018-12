Carpi - Salernitana: scopri le formazioni ufficiali

Colantuono vara nuovamente il 3-5-2. In difesa, come previsto, dentro Perticone mentre Gigliotti viene preferito a Mantovani. A centrocampo, Djvan Anderson cede il passo a Casasola per via di un malanno stagionale. In attacco, via libera alla coppia Djuric-Jallow