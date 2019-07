Casasola ancora granata: l'annuncio social, l'argentino torna alla Salernitana

Tiago Casasola, difensore multiuso, terzino di fascia destra, sarà ancora un giocatore della Salernitana. Il calciatore argentino ha già lanciato messaggi e lasciato indizi sui social. La foto che ha pubblicato, con la scritta "back" in sovrimpressione, è una anticipazione del suo ritorno all'Arechi nel bel mezzo del mercato estivo, insieme a Firenze, Lombardi.

La storia

Casasola era stato ceduto alla Lazio a titolo definitivo, per 3 milioni di euro. Ora Lotito, da presidente biancoceleste, lo ha rimandato a Lotito, co-patron granata, su espressa richiesta dell'allenatore Gian Piero Ventura. Casasola non era presente stamattina, mercoledì 10 luglio, al Check Up per le visite mediche della Salernitana, ma il suo ritorno alla base è cosa fatta. Il giocatore, tornato in patria a fine campionato per la tragica scomparsa del suo papà, era ritornato in tempo in granata, tra le braccia di Menichini, per partecipare alla finale di ritorno playout di Venezia e aveva anche trasformato uno dei calci di rigore. Con Casasola può tornare a Salerno anche Djavan Anderson.