Castellammare-Salernitana, gli ultras granata disertano il derby

Salernitana, gli ultras disertano il derby. In aperta contestazione con la decisione del Gos di far andare in trasferta a Castellammare solo i residenti a Salerno, un nutrito gruppo di ultras della Curva Sud Siberiano ha raggiunto il campo “Ultimo Minuto” per comunicare la decisione alla squadra.

La decisione

Disertano i tifosi granata residenti a Salerno perché, per loro il tifo, non ha steccati, barriere e distinzioni chilometriche. Ai calciatori hanno chiesto di essere “prima uomini e poi atleti”. Si resta in attesa del comunicato con cui gli ultras chiariranno la propria posizione.

