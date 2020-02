"La pasionaria" festeggia 80 anni: la Salernitana vuole regalarle una vittoria

"Così Celeste". Viene in mente il capolavoro di Zucchero Fornaciari per raccontare una storia di salernitanità allo stato puro. Celeste Bucciarelli, "la pasionaria" del tifo granata, tra le fondatrici e leader de Le Fedelissime, si prepara a spegnere le prime 80 candeline. Il compleanno giungerà, l'8 febbraio, a poche ore di distanza dal fischio d'inizio di Salernitana-Trapani, in programma la sera del 10 allo stadio Arechi. Il regalo più bello per lei, che ha fatto la storia del tifo al femminile nei Distinti del glorioso stadio Vestuti, sarebbe una vittoria dei granata contro la squadra allenata da Fabrizio Castori.

Gli scherzi

I tifosi che hanno condiviso con lei decine di trasferte, pure in serie D in Sardegna, sono soliti scherzare (e lei sta al gioco) intonando il coro "Celeste vive". Un coro beffardo, quando la "pasionaria" sale sulle scalette degli autobus che la conducono su e giù per l'Italia, al seguito della Salernitana, ma che è diventato poi con il tempo "elisir di lunga vita". Si narra anche di una battagliera Celeste in aeroporto, in una lontana trasferta dei granata. Erano i tempi della contestazione martellante, durante la gestione Aliberti; calciatori accerchiati, un turista ignaro si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, con il telefono incollato all'orecchio per una telefonata privata, di lavoro, totalmente estranea al contesto. Confuso, però, per giornalista, si imbatte nella domanda della pasionaria. Una domanda che spiazza: "E che fai, come ti permetti? Già stai mandando la notizia a Salerno?".