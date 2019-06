Centenario Salernitana, i ringraziamenti del sindaco Napoli: "Notte fantastica, ha vinto Salerno"

"Ha vinto Salerno. Una serata emozionante in onore della Salernitana. Il tributo ai campioni granata, il ricordo di chi continua a tifare dal Cielo, le bandiere ed i cori resteranno per sempre negli occhi e nei cuori di tutti. Salerno e la Salernitana: una cosa sola, un amore eterno ed indistruttibile". Così il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, ha commentato la notte di celebrazioni organizzata dal Comune in onore del primo secolo di storia della Salernitana.

Ringraziamenti e appello

"Un amore che merita rispetto, una storia che deve esser onorata da tutti - ha concluso il primo cittadino di Salerno - Grazie a coloro che hanno contribuito all'allestimento ed alla riuscita delle manifestazione e grazie a tutti coloro che hanno vissuto la festa con serenità, in famiglia ed amicizia, in perfetto ordine e sicurezza. Restiamo sempre uniti e forti. Forza Salernitana. Forza Salerno"

l bilancio dell'assessore Caramanno

"E' stata una giornata fantastica. Mi sono ripetutamente emozionato - havdetto l'assessore allo sport, Angelo Caramanno - E' stato bellissimo il 18 giugno allo stadio Arechi, Messa da brividi al Duomo, corteo imponente, migliaia di persone a piazza della Concordia. Sarà bellissimo anche oggi, giovedì 20 giugno a Santa Teresa, in occasione del triangolare di beach soccer con le vecchie glorie. Il comune denominatore è stato il cuore. Tutti hanno lavorato di squadra, anche a Palazzo di Città, da artigiani. Era un evento particolarissimo e la preparazione è stata delicatissima: non c'era e non poteva esserci uno schema ben preciso, perché presentavamo 100 Salernitana e 100 anni di storia. Ho chiamato personalmente tutti i calciatori che sono intervenuti sul palco, si sono commossi. Alcuni di loro sono stati miei idoli da tifoso. C'è stato un intervento forte e passionale del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, poi l'intervento della figlia del Siberiano. E' stata una serata bellissima, la serata che meritava Salerno".

Gli auguri di Tofalo

“100 anni di storia reclamano un futuro in cui sia dato atto alla città ed ai tifosi dell'immensa passione espressa fino ad oggi, sempre e comunque”. Lo scrive su facebook l’onorevole Angelo Tofalo (M5S), Sottosegretario alla Difesa, per fare gli auguri alla squadra della sua città.