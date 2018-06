Salernitana, festeggiamenti per il centenario: Mezzaroma incontra il sindaco

"Faremo tanto, faremo cose semplici, sarà una festa per tutti". Marco Mezzaroma, co-patron della Salernitana, immagina "una squadra protagonista" nell'anno del centenario del club. Le candeline sono pronte: il 19 giugno 1919, si soffierà forte sul primo secolo di vita della Salernitana. Da oggi, via libera alle idee, alle proposte, al programma delle celebrazioni. Il co-patron granata ha incontrato stamattina il sindaco di Salerno Enzo Napoli e l'assessore comunale allo sport, Angelo Caramanno. A Palazzo di Città, uno dei soci della Salernitana (assente Lotito) era accompagnato dal dirigente De Rose. In programma eventi di portata nazionale e di coinvolgimento popolare per celebrare i 100 anni granata: amichevole delle capitali d'Italia, annullo filatelico, mostra fotografica, docu-film. "Rafforzeremo il vincolo squadra-città, racconteremo l'identità di un popolo attraverso l'amore per la casacca granata", hanno concluso Caramanno e Napoli.