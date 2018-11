"Natale granata" in città: le creazioni di Savastano per il centenario della Salernitana

Natale è nell'aria, nel centro storico di Salerno. Non solo le Luci d'Artista, ma anche le storiche botteghe cittadine incarnano lo spirito che caratterizza il periodo dell'Avvento. Tra tutte, a far avvertire magia e incanto, le lavorazioni artigianali di Giovanni Savastano, noto maestro dell'arte presepiale, nonchè di creazioni in terracotta e non solo che, quest'anno, ha riservato una sorpresa che sta già entusiasmando i salernitani doc.

Il Natale Granata

Savastano, infatti, ha realizzato una pallina con su dipinto un cavalluccio granata ed ha decorato un corno, per scaramanzia e buon auspicio, per celebrare il centenario della Salernitana. Non rosso, ma granata: il Natale dei salernitani, quest'anno, assume sfumature care ai tifosi, fondendo la gioia del 25 dicembre con la festa per il secolo di vita della nostra squadra.

La curiosità

Stilizzando il cavalluccio con il suo tocco da maestro, dunque, Savastano sta conquistando grandi e piccini e sta incuriosendo anche i numerosi visitatori a spasso tra le Luci che, nelle sue singolari creazioni artigianali, possono trovare senz'altro dei deliziosi souvenir, rigorosamente made in Salerno.

Gallery