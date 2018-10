Centenario della Salernitana: Comune, tifosi e studenti ricordano Donato Vestuti

In occasione del Centenario della Salernitana il Comune di Salerno ha organizzato una solenne cerimonia in onore di Donato Vestuti al quale è intitolato lo storico stadio situato in Piazza Casalbore.

L’evento

L'appuntamento è per giovedì 25 ottobre alle 17 presso il Monumento ai Caduti del Cimitero di Brignano dove vi sarà un breve corteo che raggiungerà la tomba dell'eroico caduto della Prima Guerra Mondiale tra i maggiori promotori del calcio e dello sport a Salerno. La cerimonia prevede la deposizione di fiori, l'esecuzione del silenzio fuori ordinanza ed interventi commemorativi.

I partecipanti

All'evento è stato invitato il presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca. Presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore allo sport Angelo Caramanno, il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma, il presidente degli Ordini Avvocati Americo Montera e Giornalisti Ottavio Lucarelli, un drappello d'onore del Cavalleggeri Guide in uniforme d'epoca, gli studenti del liceo “Tasso” ed una rappresentanza dei tifosi e del tifo organizzato.