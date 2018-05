Domenica a Castellabate si parte con il circuito podistico “Cilento di Corsa”

Pronti i pantaloncini, le canotte e le scarpe: si ricomincia a correre lungo le strade del Cilento con la quinta edizione del circuito podistico “Cilento di Corsa – Antonio Amato”. Si riparte ancora una volta dalla Città di Benvenuti al Sud, Castellabate, con la quarta edizione della “Corsa del Mare”, organizzato dalla locale associazione Castellabate Runners.

Il programma

L’appuntamento è per domenica 6 maggio alle ore 9. I podisti arriveranno da ogni parte della Campania, attratti dalla location, incuriositi dal percorso di gara e dall’intero circuito, costituito da 12 tappe. Si correrà per circa 10 chilometri - tra i più veloci dell’intero circuito - con partenza e arrivo sul lungomare in corrispondenza del Campo dei Rocchi. Ancora una volta ai nastri di partenza atleti di assoluto spessore, tra i quali Massimiliano Fiorillo, Giorgio Mario Nigro, Khamel Hallag, già vincitori in passato di questa gara e tra i più forti del circuito. Al termine della gara, ricco buffet per gli atleti, a base di prodotti della tradizione locale rigorosamente a km 0.