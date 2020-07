Circolo sportivo "La Sequoia" di Pellezzano: riconfermato Lanocita presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nominato il nuovo Cda del circolo sportivo "La Sequoia" di Pellezzano. Confermato presidente per i prossimi tre anni l'avvocato salernitano Franco Massimo Lanocita. Tra i soci fondatori del circolo, noto per il suo impegno sociale e politico, Lanocita ha ricevuto nuovamente la fiducia di quello che ama definire un "gruppo di amici". "Sono onorato di restare alla guida di questo circolo - ha detto Lanocita -. Eravamo un gruppo di amici allora e lo siamo adesso più di prima. Sono orgoglioso perché in tutti questi anni non abbiamo mai ricevuto un finanziamento pubblico. "La Sequoia" è diventato quello che è grazie all'impegno di tutti i soci. Il nuovo Cda vede al suo interno due donne e alcuni giovani. Segno che il futuro è arrivato e noi non siamo impreparati alle nuove sfide". Del Cda, insieme a Lanocita presidente, ne faranno parte: Rossella Benincasa, Silvana Landi, Massimo Morea, Francesco Urbani, Nicola Cantelmo e Antonio Graziani.