Salernitana in partenza per Cittadella: restano a casa Cerci ed Heurtaux. L'allenatore Gian Piero Ventura li ha esclusi dalla lista dei convocati per la trasferta in Veneto: il primo si è fatto male, il difensore deve recuperare la forma migliore. Non convocato anche Odjer, causa febbre. Ritorna tra i convocati il centrocampista polacco Dziczek.

La lista

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Jaroszyński, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.