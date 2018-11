Cittadella - Salernitana: novità tra i convocati

Al termine della seduta di allenamento di stamane, il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha sciolto ogni dubbio e diramato la lista dei convocati per la gara di campionato in programma sabato pomeriggio (ore 15 ) tra Cittadella e Salernitana. Balza subito all'occhio la mancata convocazione di Di Gennaro, indisponibile nuovamente per guai fisici. Fuori dall'elenco, ma stavolta per motivi squisitamente tecnici anche Orlando e Bellomo, ai margini della squadra oramai da mesi. Tornano invece a respirar l'aria del campo anche Romano Perticone e Alessandro Rosina, lontani dal rettangolo di gioco da molte settimane (l'ex capitano addirittura dall'estate). Novità liete anche sul fronte Akpa Akpro che ha finalmente recuperato dal punto di vista fisico ed è pronto a giocarsi una maglia da titolare in terra veneta.

Da segnalare intanto la designazione arbitrale: sarà il Sig. Giua della sezione di Olbia a dirigire il match del Tombolato.

Di seguito però la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Odjer, Palumbo;

ATTACCANTI: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Rosina, Vuletich.