Scudetto e rispetto: Lotito esprime i desideri per il suo compleanno

Il 9 maggio, il presidente laziale e co-patron granata Claudio Lotito compirà 63 anni. E' un compleanno di riflessione, perché il calcio ("e non il pallone, perché io parlo di calcio", ripete spesso) è legato a doppio filo al protocollo scientifico. La Serie A non riparte e non fattura, come la Salernitana, ferma al palo dal 7 marzo, dalla trasferta di Perugia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I desideri del compleanno

Lotito ne esprimerà almeno un paio ma tutto ovviamente sarà legato al via libera del Governo prima sugli allenamenti di squadra (quelli ufficiali, come hanno tenuto a ribadire molte società) dal 18 maggio e poi sulle partite che, se accadrà, potranno svolgersi solo a porte chiuse. Il primo desiderio è lo scudetto: la Lazio, che ha sanificato il centro sportivo di Formello, è ad un passo dalla Juventus, mai così vicina. Il secondo desiderio, in salsa granata, si chiama feeling, rispetto. Da tempo, il co-patron e gli ultras sono due mondi a parte. Volantini e manifesti hanno tappezzato la città di Salerno, pochi mesi fa. Lotito aprì le porte della sua dimora, Villa San Sebastiano, ad una delegazione della curva Sud Siberiano, poi la distanza è diventata siderale. La Salernitana è impegnata nella scalata playoff ma ora è tutto congelato, come il feeling del co-patron con il popolo granata.