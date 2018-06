Marina d’Arechi –Costa d’Amalfi, conto alla rovescia per la regata della Compagnia della Vela

Tutto pronto per l’edizione 2018 della regata-veleggiata organizzata in sinergia tra Marina d’Arechi e la Compagnia della Vela di Salerno. E' per domenica 17 giugno, l'appuntamento per gli appassionati del mare e dello sport a bordo di una barca a vela.

L'evento

L'evento, inserito nel calendario FIV, è giunto alla sua sesta edizione. Proprio in occasione di questo speciale compleanno, alla regata-veleggiata è stata attribuita la qualifica di “regata di interesse zonale”. Il percorso classico della regata prevede la partenza nelle acque antistanti il Marina d'Arechi, una boa da girare in prossimità di Capo Conca e quindi l'arrivo in prossimità del molo di sopraflutto a sud del Marina, ben visibile dal terrazzo dello shopping corner.

La curiosità

La partecipazione è aperta a cabinati a vela di ogni dimensione che saranno suddivisi nei 2 raggruppamenti Regata e Veleggiata, e che gareggeranno in classi omogenee in base alle dimensioni. Tra le tante barche in gara ci sarà anche Butterfly, con a bordo un gruppo di allievi della Compagnia della Vela guidati dal loro istruttore.

La premiazione

La premiazione, prevista al termine della regata, si svolgerà presso il bar Semprinporto. Anche quest'anno i principali premi saranno pezzi in ceramica dell'artista salernitana Enrica Rebeck. Inoltre partecipando all'evento si concorre all'assegnazione dei premi "Armatore Estate 2018", per le barche che otterranno i migliori risultati nel circuito di regate organizzate dai circoli di Salerno ed Agropoli nel periodo estivo.