Date di Coppa Italia, Salernitana in ballo nel secondo turno: la Cavese sogna il derby

E' di nuovo slittata l'ufficialità del primo impegno agonistico per i granata. La Lega non ha ancora reso note le date della manifestazione tricolore ma la Salernitana sarà in campo il 10 o l'11 agosto. Ripescata la Cavese