Via libera dal Viminale: riprendono gli allenamenti dei calciatori

"E' consentita, anche agli atleti di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento". Il Viminale dà via libera agli allenamenti anche per gli sport di squadra, tra i quali il calcio.

I dettagli

La circolare è stata inviata ai prefetti: prescrizioni in vigore da domani, lunedì 4 maggio, fino al 17 maggio. Si estende così la ripresa degli allenamenti alle squadre professionistiche. La Salernitana puó beneficiare del provvedimento e riprendere la preparazione al centro sportivo Mary Rosy di Pontecagnano Faiano.