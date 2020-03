Coronavirus, parla la Federcalcio: "Ripresa forse a maggio"

La Federcalcio annulla il Consiglio Federale del 23 marzo ed è brutto segno: significa che il pallone resterà sgonfio per molto tempo, perchè è impossibile prendere decisioni. Domani a Nyon, l’UEFA si riunirà per ufficializzare lo stop alle competizioni internazionali di fine mese. Quasi certamente sarà rinviato anche l'Europeo 2020 all'estate 2021. Lo slittamento libererebbe finestre Uefa e spazi utili per portare a termine i campionati - forse, chissà - entro fine giugno.

Il commento

Il presidente della Federcalcio, Gravina ha parlato a Radio Anch'io, in onda su Radio Rai: "Navighiamo a vista, l'ipotesi estrema sarebbe proseguire la Serie A su due stagioni. Sono convinto che il 3 aprile sia una data forse troppo vicina per pensare a una ripartenza immediata di tutte le attività, non solo quelle sportive ma anche quelle economiche. Per questo ho iniziato a parlare di una possibile ripresa ai primi di maggio, ma anche questa data al momento è solo teorica”.

