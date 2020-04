Party granata e multa, la reazione della Salernitana: "Peccato di leggerezza"

Festa di compleanno con inviti a casa Di Tacchio. Ha fatto molto discutere il party granata nel giorno del trentesimo compleanno del capitano della Salernitana. I carabinieri sono intervenuti, hanno multato cinque calciatori e li hanno sottoposti a quarantena domiciliare.

La reazione

Il club granata ha pubblicato una comunicato stampa attraverso il quale "stigmatizza" il comportamento dei calciatori. "L’U.S. Salernitana 1919 - si legge nella nota - stigmatizza il comportamento di alcuni suoi tesserati, che incautamente, la scorsa settimana, si sono ritrovati a casa del capitano Francesco Di Tacchio per festeggiare il compleanno di quest’ultimo, vivendo nello stesso stabile. E’ stato un peccato di leggerezza, che non ha giustificazioni in un momento in cui a tutti gli italiani viene chiesto di stare a casa e di rispettare le distanze sociali. La Società ha già provveduto a richiamare i propri tesserati, che tuttavia in tante altre circostanze hanno dato prova di rigore morale e senso di responsabilità".