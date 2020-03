Lo sport ai tempi del contagio: la Lega B invita a stoppare allenamenti per 7 giorni

"Stop agli allenamenti delle squadre professionistiche per 7 giorni". Non è un obbligo ma è un consiglio fortemente caldeggiato dalla Lega B, sulla scia di quanto già suggerito dalla Lega A alle squadre di calcio non impegnate nelle Coppe europee. Dopo il caso Rugani - il giocatore della Juventus si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo al coronavirus ma asintomatico - la Lega B ha pubblicato una circolare-invito, attraverso la quale diffonde una sorta di vademecum alle consociate.

I punti

In considerazione “del rapido evolversi della gravosa situazione, delle previsioni relative alla rapida diffusione del contagio nonché delle prescrizioni contenute, da ultimo, nel D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, allo scopo di non vanificare gli evidenti e gravosi sforzi delle Autorità sanitarie, costantemente impegnate su tutto il territorio nazionale, con l‘obiettivo di tutelare la salute dei tesserati e di migliorare ed agevolare la gestione degli eventi in continua evoluzione“ la Lega consiglia fortemente l’interruzione degli allenamenti per almeno 7 giorni; raccomanda a tutti i tesserati di restare presso il proprio domicilio, non rientrando presso le proprie residenze e di evitare contatti sociali e spostamenti non strettamente necessari; raccomanda di restare in continuo e stretto contatto con i rispettivi staff medico-sanitari, raccomanda ancora una volta di seguire le indicazioni della Federazione Medici Sportivi Italiani.

Gli scenari

La Salernitana si era già fermata fino al 14 marzo. Alla luce della circolare-invito della Lega, il club granata, che ha a propria volta diffuso un messaggio rivolto ai propri tifosi invitandoli a restare a casa, potrebbe valutare di fermare le sedute di lavoro dei calciatori fino al 16 marzo incluso