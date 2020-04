Covid e calcio: vertice con il Ministro e assemblea di Serie B

E' il giorno delle riunioni, quelle che pesano e che servono a fissare un cronoprogramma di ripresa: il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontra Federcalcio, Leghe, Assocalciatori, medici sportivi e arbitri in video conferenza. Il vertice servirà a studiare il protocollo che la commissione scientifica federale ha redatto. Si tratta di un mix di test medici e di comportamenti rigidi ai quali attenersi, propedeutici alla ripresa dell'attività agonistica, a cominciare dagli allenamenti. Nel frattempo, si riuniscoono in call conference anche i club di Serie B, in assemblea.

II ritiro blindato

La Salernitana studia a propria volta le regole del ritiro blindato. Il club granata, che fisseà il proprio quartier generale all'interno del centro sportivo Maary Rosy di Pontecagnano Faiano, dovrà requisire - da protocollo - un albergo, il cuoco, il cameriere. I calciatori non potranno avere contatti con l'esterno: non si entra e non si esce, tranne che per giustificati motivi, ad esempio il trasferimento nel vicino albergo per il consumo del pasto in modalità self service e per il pernottamento oppure se dovessero sopraggiungere motivi di salute. Serviranno camere singole e nella prima settimana di ripresa il lavoro potrà essere solo aerobico o poco più, come dispongono le linee guida. Dopo la riunione dei medici dei club di Serie B, il direttore sportivo Angelo Fabiani e l'allenatore Gian Piero Ventura hanno dialogato con il responsabile sanitario Andrea D'Alessandro. La Salernitana, come le altre società e tutto il sistema calcio, ondeggia tra l'urgenza di ripartire e la necessità di farlo in sicurezza. Il 4 maggio potrebbe essere il giorno della ripresa degli allenamenti ma l'ultima parola spetterà al Governo.

La foto che pubblichiamo è di archivio