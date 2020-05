Riprendono gli allenamenti: Salernitana in campo, Cerci a casa

Dopo il via libera del Viminale per le squadre professionistiche, riprendono gli allenamenti della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy di Pontecagnano Faiano. Oggi i granata cominciano la riatletizzazione: in campo a turni, sempre nel rispetto del distanziamento sociale. Spogliatoi e magazzini chiusi, campi aperti ma niente assembramenti. Sarà obbligatorio indossare abiti propri, lavandoli autonomamente.

Isolamento

Il club granata ha concesso la disponibilità ai tesserati di accedere esclusivamente ai tre prati del centro di allenamento per effettuare sgambature facoltative. Non potranno esserci Cerci e Lombardi, costretti a casa dopo essere rientrati dal Lazio nei giorni scorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.