Lo sport si ferma: calcio, basket e pallavolo sospendono gli allenamenti

Lo sport è fermo, i campionati di calcio sono stati bloccati, la Lega B ha convocato un nuovo vertice nei prossimi giorni per stabiire in che modo ripartire e quale format dare al torneo, preservandone la regolarità. Nel frattempo la Salernitana ha sospeso gli allenamenti e ha dato appuntamento al 14 marzo. I calciatori, però, ogni mattina dalle ore 11 alle 12.30, dovranno raggiungere il centro sportivo Mary Rosy per sottoporsi a controlli medici. Inoltre ogni spostamento al di fuori del proprio comune di domicilio che non sia dettato da esigenze di approvvigionamento di beni primari, dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dalla società.

Gli altri sport

Allenamenti sospesi, call conference per ulteriori ragguagli, programma di lavoro individuale e domiciliare. Adesso la "nuova frontiera" si chiama "lavoro domestico" e gli atleti dovranno abitiuarsi a convivere con i "circuiti", cioè una serie di esercizi che servono a rafforzare il tono muscolare, in attesa che l'attività agonistica ritorni alla normalità. Si allena solo la Jomi Salerno: è stata effettuata la sanificazione della palestra Palumbo, a Torrione, la squadra cittadina che milita nel massimo campionato di pallamano femminile tornerà ad allenarsi oggi, a porte chiuse, in presenza costante del medico come dispone il Decreto Ministeriale. La Rari Nantes non ha piscine disponibili. Impossibile allenarsi al mare, perché l'acqua è troppo fredda. La P2P, serie A2 volley femminile, ha sospeso gli allenamenti fino al 18 marzo. La Todis Basket, serie B femminile, congeda le atlete straniere. Scafati Basket, Lega A2, ha il Pala Mangano chiuso e al momento ha sospeso gli allenamenti. Lo ha fatto anche la Virtus Arechi, a Capriglia. Allenamenti sospesi per la Feldi Eboli, serie A calcio a 5, al Pala Dirceu, per l'Alma Salerno e la Roller Salerno al Pala Tulimieri, per la Salernitana Femminile calcio a 5. Fermo anche il calcio dilettanti.