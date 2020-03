Coronavirus, il granata Micai campione di solidarietà: tre donazioni

Dopo Djuric che ha messo all'asta la maglia indossata contro il Livorno, ecco Alessandro Micai, campione di solidarietà.

Il portiere della Salernitana, originario di Mantova ha scelto tre regioni alle quali è molto legato e ha effettuato donazioni per sostenere la battaglia contro il coronavirus: primo bonifico alla regione Lombardia, casa sua, poi alla la Puglia perchè ha giocato a Bari, infine alla Campania, alla quale si è legato in virtù dell'esperienza con la Salernitana

Il messaggio su instagram

"E' vero, il bene si fa in silenzio... ma con questo gesto spero che qualcuno faccia come me e (nelle proprie possibilità) dia una mano a chi ne ha davvero bisogno. Ho deciso donare un contributo a 3 regioni italiane alle quali sono particolarmente legato: alla regione Lombardia, che è la mia terra ed è quella più colpita da questa tragedia. Alla regione Campania, terra che mi ospita da due anni e che sto cominciando a sentire anche un po’ “mia”... e alla regione Puglia, che per me è stata come una seconda casa per 4 anni. Insieme ne usciremo ... e sarà tutto più bello! Con affetto. Alessandro".