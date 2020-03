Coronavirus, stop alla racconta dei tifosi per i clochard del PalaTulimieri

Prefettura e Questura hanno stoppato la raccolta di derrate alimentari e indumenti per i clochard del PalaTulimieri per contenere il rischio contagio da coronavirus. Quintali di merce sono stati raccolti grazie all'associazione Santa Teresa Beach Soccer, con l'aiuto degli ultras che avevano messo a disposizione le sedi di Nuova Guardia, Centro Storico e Ultras Torrionesi come punti di raccolta.

I dettagli

Lo stop è arrivato in serata. Impossibile proseguire perchè - hanno spiegato le istituzioni - per donare c'è comunque bisogno di uscire dalle proprie abitazioni e raggiungere i punti di raccolta. Pasta, olio, cassette di frutta e verdura saranno affidati alla Protezione Civile per il trasporto ai bisognosi. Resta il nobile gesto dei tifosi e dei tanti salernitani che hanno aderito alla raccolta: un gol chiamato solidarietà.