Covid-19, aiuti dalla Germania: gli ultras Schalke donano soldi e vestiti

Gli ultras Schalke a sostegno degli amici salernitani e delle loro iniziative benefiche, nei giorni del coronavirus. La solidarietà non ha confini: da Gelsenkirchen sono arrivati due bonifici - totale 1904 euro - destinati ai ragazzi del centro storico che raccolgono cibo per i bisognosi e ad altri gruppi ultras impegnati nella raccolta fondi per il Ruggi.

Il ringraziamento della curva Sud Siberiano

"Stessi ideali, stessa mentalità la nostra raccolta giunge oltre i confini nazionali - scrivono gli ultras Nuova Guardia, Nucleo Storico, Frangia Kaotica, Igus e Prigionieri di una fede, i gruppi che hanno attivato la raccolta per l'ospedale, attraverso Gofundme -I fratelli ULTRAS GE dello SCHALKE 04 di Gelsenkirchen non hanno voluto far mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno aderendo di slancio e con grande entusiasmo alla nostra iniziativa e ad altre iniziative organizzate nella nostra città. Nulla da dire di fronte a questi gesti che aprono il cuore: solo un sentitissimo GRAZIE per la vostra vicinanza in un momento tanto difficile. Per noi siete fratelli ed avete un cuore immenso. Senza parlare, nell'amicizia, tutti i pensieri, tutti i desideri, tutte le aspettative, nascono e sono condivisi con una gioia priva di clamori. Ultras nella vita, non solo alla partita: weil es unser leben ist".