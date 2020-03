Coronavirus, spunta uno striscione durante la partita Salernitana-Venezia

"Ogni dramma fa nascere le grandi riprese: contro il Covid-19 forza e coraggio in tutto il Paese". Attraverso un lungo striscione, esposto in curva Sud Siberiano, gli ultras della Salernitana hanno acceso i riflettori sull'emergenza sanitaria nazionale e sulla stringente attualità. Lo striscione è stato esposto prima di Salernitana-Venezia, in programma stasera allo stadio Arechi.