Covid-19: il club granata di Coperchia raccoglie fondi per 1100 mascherine

La solidarietà ha il colore granata. Dopo la raccolta di cibo e indumenti, promossa dal'associazione Santa Teresa Beach Soccer, e la donazione sulla piattaforma Gofundme, avviata da cinque gruppi ultras della curva Sud per l'azienda ospedaliero universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, altri tifosi della Salernitana si sono attivati in provincia e lottano con le istituzioni per prevenire il rischio contagio da coronavirus. La nuova iniziativa nasce nella Valle dell'Irno ed è promossa dal club granata Coperchia.

I dettagli

Di nuovo in moto la macchina della solidarietà di Pellezzano. L’amministrazione comunale ha, infatti, acquistato 1100 mascherine prodotte dalla ditta Genius di Acquamela di Baronissi. Si tratta di mascherine del tipo “TNT” (tessuto non tessuto) lavabili, misura 17 X 9,5 cm. L’acquisto è stato eseguito grazie alle donazioni effettuate dal Club Granata della frazione di Coperchia (500 euro) e grazie ad un contributo a copertura dell’intera somma offerto dai membri della Giunta di Governo che hanno destinato parte della loro indennità di carica. La somma delle donazioni ha così permesso di raggiungere la cifra concordata con l’azienda per consentire la fornitura dei dispositivi di protezione sanitaria. “Sento il dovere - ha detto il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra- di ringraziare di cuore questo grande gesto di solidarietà messo in atto dai membri dell’Esecutivo e dai soci del Club Granata di Coperchia. In questo momento così delicato c’è bisogno del contributo di tutti. Come ha ricordato Papa Francesco: Siamo tutti sulla stessa barca, remiamo nella stessa direzione. Grazie con immenso affetto”. Inoltre, la ditta che ha realizzato le mascherine, a sua volta, ha donato 100 dispositivi all’amministrazione comunale di Pellezzano. Le mascherine, nei prossimi giorni, verranno distribuite previo avviso pubblico dai volontari della Protezione Civile “Santa María delle Grazie”. La distribuzione continuerà anche nei prossimi giorni davanti agli uffici postali dove gli anziani sono in fila per il ritiro delle pensioni e a coloro che ne hanno bisogno.