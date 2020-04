Covid-19, il granata Lopez dona la maglia e lancia la sfida: "Aiutiamo chi soffre"

Walter Lopez partecipa alla gara di solidarietà che i tifosi del centro storico di Salerno "giocano" da giorni, al servizio delle famiglie in difficoltà. Il terzino della Salernitana ha, infatti, donato la propria maglia che sarà messa all'asta sulla pagina facebook "Centro storico raccolta fondi". Il ricavato servirà ad acquistare beni di prima necessità. Nei giorni scorsi, altri calciatori avevano contribuito sostenendo iniziative benefiche: lo avevano fatto il centravanti Milan Djuric e il portiere Alessandro Micai.

Il video messaggio

"Sostengo l'iniziativa dei ragazzi del centro storico e dell'associazione Gaia - ha detto Lopez attraverso un video messaggio realizzato a casa propria, in queste ore di isolamento forzato per ridurre i rischi del contagio da coronavirus -. Raccogliamo fondi per i bisognosi".

La raccolta

Sono stati donati al momento 1470 euro. "La solidarietà è l'unico investimento che non fallisce mai. Con il contributo di tutti, siamo riusciti ad aiutare in poche ore 112 famiglie, 225 adulti, 126 bambini", hanno spiegato i tifosi che hanno anche attivato l'iniziativa del carrello sospeso. Hanno aderito punti vendita ubicati in piazza Sedile di Portarotese, via Michelangelo Testa, via Mario Iannelli. Anche i tifosi del club granata Rione Podestà, a Pontecagnano Faiano, raccolgono generi alimentari e li offrono alle famiglie in difficoltà.