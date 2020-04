Coronavirus, gli ultras scendono in campo: donati 3200 euro al Ruggi

Nei giorni del coronavirus, gli ultras della Salernitana "scendono in campo" e raccolgono fondi sulla piattaforma Gofundme per sostenere importanti iniziative di beneficenza. A Salerno, i gruppi ultras Nuova Guardia, Nucleo Storico, Frangia Kaotica, Igus e Prigionieri di una fede hanno raccolto soldi per l'azienda ospedaliero universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. A Vietri sul Mare, invece, gli ultras hanno "sposato" la causa della Caritas. Nuove iniziative, nel centro storico di Salerno, sono state invece promosse da altri gruppi di tifosi con il coinvolgimento del calciatore della Salernitana Walter Lopez.

I dettagli

La raccolta per l'ospedale di Salerno prosegue spedita. E' stato già superato il primo step di 2500 euro, è stata raggiunta quota 3200 euro e "la nostra sfida non si ferma - spiegano gli ultras - vogliamo puntare a 4000 euro da devolvere in beneficenza". La catena di solidarietà coinvolge anche club granata di Roma e del Triveneto. "Vogliamo dare una mano ai medici, agli infermieri, agli scienziati, agli operatori sanitari che stanno svolgendo un lavoro enorme, continuo ed ininterrotto, a salvaguardia della salute di tutti sacrificando la propria vita. Aiutiamoli ad aiurarci", spiegano gli ultras. Tanta beneficenza anche a Vietri sul Mare. "Momenti difficili offrono una grande opportunità, rafforzano la fratellanza. In questo momento delicato, solo l’altruismo può renderci forti, renderci umani - dicono gli ultras - Riscopriamo il valore del tempo e delle relazioni, rallentiamo un attimo e tendiamoci la mano! Con questo spirito i gruppi Boys Vietri e Vietri Supporters hanno deciso di fare la loro parte organizzando una campagna di raccolta fondi da destinare alla struttura consolidata della Caritas parrocchiale di Vietri sul Mare. L’obiettivo è potenziare lo sportello al fine di garantire un sostegno maggiore ad una platea più ampia possibile". Sono stati fin qui raccolti 600 euro.