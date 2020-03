Coronavirus, solidarietà ultras: raccolti 2700 euro per il Ruggi

Contagiosi ambasciatori di solidarietà, gli ultras della Salernitana hanno raccolto 2700 euro da destinare all'azienda ospedaliero universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Le donazioni on line, che si sono susseguite a ritmo vertiginoso sulla piattaforma Gofundme, hanno prodotto un risultato eccezionale. La cifra raggiunta ha superato lo step di 2500 euro che i gruppi ultras Nuova Guardia, Nucleo Storico, Igus, Frangia Kaotika e Prigionieri di una fede avevano fissato come obiettivo. Alla raccolta si sono uniti tanti altri tifosi ma anche il gruppo Vecchi Ultras 1977, i club di Roma, Colosseo Granata, e del Triveneto. Adesso c'è un'altra sfida: la raccolta non si ferma, fissato il prossimo obiettivo a quota 4000 euro.

"Comunichiamo a tutti che dopo tre giorni dall'inizio della raccolta fondi in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona abbiamo raggiunto e superato quello che per noi era un primo obbiettivo. In un momento di grossissime difficoltà anche economiche, per tutti, non era facile né scontato che potessimo riuscire a fare tanto. Ma ancora una volta SALERNO ha risposto presente, SALERNO e i SALERNITANI hanno un cuore enorme e a Voi TUTTI, che avete contribuito, va il nostro sentito ringraziamento. Tutto il ricavato è a disposizione dell'Azienda Ospedaliera che potrà utilizzarlo come meglio crede. È stato faticoso ma allo stesso modo emozionante. Emozionante vedere passo dopo passo avvicinarsi il traguardo, vedere tante persone conosciute e sconosciute accordarci la loro fiducia, fiducia a persone che, forse, nemmeno conoscono e questo a dimostrazione che ad ognuno di noi piace pensare che l'aiutarsi l'un l'altro è la migliore medicina nei momenti bui perchè la speranza e la fiducia negli altri scalda i cuori. Un grazie a tutti i ragazzi dei GRUPPI, a tutti gli AMICI che con il loro passaparola hanno diffuso il nostro messaggio e hanno fatto in modo che l'impresa riuscisse. Però noi abbiamo deciso di non fermarci, di andare oltre fissando il prossimo obbiettivo a 4mila euro sempre con le stesse finalità e modalità. ANCHE QUESTA VOLTA INSIEME CE LA FAREMO".