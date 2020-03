Covid-19, aprile senza calcio: ore decisive per il taglio agli stipendi dei calciatori

"Il 3 maggio è una data irrealistica per la ripresa dei campionati" , ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Oggi il Governo prolunga la sospensione (atto formale) dei torneri e la estende anche agli allenamenti, che in un primo momento erano stati esclusi dal DPCM perchè erano ancora in ballo le Olimpiadi. Annullate tutte le manifestazioni continentali e intercontinentali, restano chiusi anche campi di calcio e palestre.

Gli scenari

Domani, martedì 31 marzo, è programmata una call conference tra i medici sportivi e la Lega B ratificherà anche lo stop fino al 30 aprile. Il fronte caldissimo, peró, è quello degli stipendi: la Juventus ha fatto scuola, la decurtazione è stata metabolizzata anche dai calciatori. Ora ragionano le altre squadre e lo fanno attraverso i rappresentanti sindacali (la Salernitana con il portiere Micai, in costante contatto con il referente Aic Danilo Coppola). Si fa largo l'ipotesi di scendere in campo anche ad agosto, pur di provare a salvare stagione e compensi: congelate le mensilità del periodo senza attività agonistica, ferie d'ufficio in questi giorni anticipando il periodo fine giugno-metà luglio che di solito i calciatori "consacrano" alle vacanze.