Caos serie B: finita l'udienza alla Caf, comincia Camera di Consiglio, Salernitana in attesa

Il destino della serie B è nelle mani dei giudici della Corte d'Appello Federale, a sezioni unite. Se sarà accolto il ricorso del Palermo, la Salernitana farà i playout con il Venezia. Se sarà respinto il ricorso, i granata ai playout affronteranno il Foggia ma sono pronti a dare battaglia.

Lo scenario

Il club granata è difeso a Roma dall'avvocato Gianmichele Gentile. Il collega Di Ciommo a tutela degli interessi del Palermo. Il Foggia schiera un agguerrito pool di legali. Se il Palermo non ottenesse la penalizzazione ma venisse confermata la retrocessione, la Salernitana sarebbe pronta ad impugnare il provvedimento cautelare del TAR (quello del 23 maggio che la condannerebbe ai playout con i satanelli) al Consiglio di Stato. Il Palermo, invece, seguirebbe la strada sportiva e si rivolgerebbe al Collegio di Garanzia del Coni.

Camera di Consiglio

Collegio composto da Pietro Paolo Cirillo presidente, Salvatore Mezzacapo vice presidente, componenti Ivan De Musso, Gabriele De Santis, Umberto Maiello, Laura Vasselli. Club e tifosi in attesa della sentenza che potrebbe arrivare in tarda serata, probabilmente senza motivazioni. Domani, giovedì 30 maggio, sono invece in programma il Consiglio Federale e il Consiglio direttivo di Lega.

In aggiornamento