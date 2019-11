Salernitana a Cremona con una sola novità di formazione, Karo in Nazionale

Karo ha ricevuto la convocazione della Nazionale. Raggiungerà il ct di Cipro subito dopo la trasferta di Cremona e preparerà la gara casalinga contro la Scozia (16 novembre a Nicosia) e quella esterna di quattro giorni dopo in Belgio. Sono entrambe valide per le qualificazioni ai prossimi europei ma Cipro è già fuori dai giochi e dunque Karo potrebbe anche esordire.

La formazione

A Cremona (500 tifosi granata già in possesso del biglietto) sarà inserito nel terzetto difensivo completato da Migliorini e Jaroszynski, quest'ultimo al rientro. Il polacco ritorna in campo ed è l'unica novità di formazione. Ventura, infatti, conferma la squadra che ha battuto 2-1 l'Entella, ridà fiducia a Maistro, Kiyine e Lombardi esterni di centrocampo, Di Tacchio e Akpa Akpro nel cuore della mediana granata, in attacco Gondo, preferito a Djuric, e Jallow, quest'ultimo convocato in Nazionale gambiana.