Cremonese - Salernitana: scopri le formazioni ufficiali

Sorpresa nel tridente: al posto di Sprocati tra Di Roberto e Palombi la spunta Zito. Bocalon nuovamente preferito a Rossi. A centrocampo, Odjer rileva Minala. In difesa, Popescu scalza Vitale, panchina invece per Schiavi in predicato di sostituire Monaco