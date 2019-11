Salernitana, a Cremona nuovo esodo di supporter granata: ecco il dato aggiornato

Dopo la vittoria casalinga contro l'Entella, la Salernitana si prepara a giocare lontano dall'Arechi quasi per un mese. Gli ultras e il tifo organizzato non faranno mancare il proprio apporto a Cremona: già venduti oltre 300 biglietti.

La visita

Oggi pomeriggio il co-patron Marco Mezzaroma ha fatto visita alla squadra impegnata nella seduta pomeridiana di allenamento sotto una fitta pioggia. In infermeria resta Dziczek, infortunato ma convocato dalla federazione polacca per le partite dell'Under 21. Domani, giovedì 7 novembre, il co-patron parteciperà al Direttivo di Lega, in programma a Benevento.