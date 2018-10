Salernitana: a Crotone per il primo blitz esterno. In attacco è ballottaggio "Bocalon-Djuric"?

A poco più di 24 ore dall'insidioso match dello Scida, che vedrà contrapposte il Crotone padrone di casa e la Salernitana, i giochi in casa granata sembrano già fatti. O almeno, sono ben pochi i dubbi che permangono per la stesura dell'undici iniziale che Colantuono presenterà domani sera (ore 21) ai nastri di partenza dello stado pitagorico. Il tecnico laziale infatti dovrebbe seguire il solco tattico già tracciato in occasione del vittorioso match casalingo contro il Perugia, dando continuità ad una formazione che concede sì poco agio allo spettacolo ma che è al contempo cinica quanto basta per portare a casa punti. Solo un paio le caselle nello scacchiere tattico di Colantuono sembrano ancora non avere un padrone certo, vuoi anche per le condizioni meteo che ad oggi sono ancora incerte: un campo pesante o meno potrebbe incidere e non poco sulle decisioni del trainer granata, quindi bisognerà attendere necessariamente le ore immediatamente precedenti alla gara per sciogliere ogni riserva.

La probabile formazione

Per la gara di domani, Colantuono sembra voler declinare il modulo a lui più caro nella modalità più classica. Sarà dunque un 3-5-2 alla vecchia maniera, quindi niente più trequartista e più densità in mezzo al campo per disinnescare l'estro e le geometrie dei crotonese Firenze e Barberis. Davanti a Micai, linea difensiva a tre composta da Migliorini al centro, Mantovani a destra e Gigliotti a sinistra. A centrocampo, l'inamovibile Di Tacchio sarà coadiuvato da Castiglia e uno tra Odjer e Mazzarani: quest'ultimo sembra essere il favorito, vuoi anche per la sua duttilità tattica oltre che per la maggiore qualità, quindi tuttò dipenderà dalle intenzioni più o meno bellicose del tecnico; sulle corsie esterne invece via libera nuovamente a Casasola sull'out destro e a Vitale su quello mancino. In attacco, certo di una maglia sembra essere il solo Lamin Jallow, ancora incertezze persistono per stabilire chi sarà la prima punta: in lizza ci sono sia l'ex di turno Milan Djuric che il 'Doge' Riccardo Bocalon. La variabile che potrebbe far pendere l'ago della bilancia in favore di uno dei due pretendenti sarà il meteo: qualora il tempo dovesse volgere al peggio, ci sarà da battagliare e la mole imponente del gigante di Tuzla potrebbe essere preferita rispetto al fisico longilineo del centravanti veneto, molto più a suo agio su un campo asciutto. Salvo altre valutazioni (Vuletich?), la riserva verrà sciolta solo a poche ore dal calcio d'inizio.