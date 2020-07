Crotone-Salernitana 1-1: il tabellino della partita

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Mustacchio (80’ Mazzotta), Benali (80’ Crociata) Barberis, Zanellato (67’ Jankovic), Molina; Messias, Simy. A disp. Festa, Gigliotti, Spolli, Armenteros, Bellodi, Gerbo, Gomelt, Maxi Lopez, Evan’s. All. Stroppa

SALERNITANA (4-2-3-1): Micai; Cicerelli (77’ Karo), Migliorini, Aya, Curcio; Akpa Akpro, Di Tacchio; Lombardi (38’ Gondo), Maistro, Kiyine (65’ Lopez); Djuric. A disp. Vannucchi, Billong, Capezzi, Jallow, Galeotafiore, Jaroszynski, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura

ARBITRO Prontera di Bologna

RETI: 46’ Maistro (S), 53’ Messias (C).

NOTE: serata umida, temperatura calda, campo in buone condizioni. Ammoniti: Di Tacchio (S), Aya (S), Gondo (S). Espulsi: al 63’ Curcio (S) per somma di ammonizioni, all’88’ Bianchi (S) dalla panchina per proteste. Angoli: 3-2. Recupero: 1’ pt; 5’ st.