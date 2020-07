Un punto di platino a Crotone, la voce dei tifosi: "Adesso vinciamo"

Un punto di platino a Crotone. "Adesso vinciamo", dicono i tifosi della Salernitana spalacando già la finestra sul match point contro l'Empoli, il 24 luglio. Il risveglio in trasferta, dopo il poker servito al Cittadella, restituisce ottimismo all'ambiente granata. La Salernitana spezza il digiuno fuori casa: a Benevento, l'ultimo punto e l'ultimo gol in trasferta.

La voce dei tifosi

"Buona partita arbitro da 4 in pagella: in 10 uomini abbiamo giocato meglio che in 11. Visti i risultati, ottimo punto: se avessimo vinto, forse mettevamo i play off in cassaforte", dice Olimpio Petraglia. Un punto di platino. Lo sostiene anche Mario De Rogatis: "Il risultato è ottimo, quasi inatteso. E ci sono diverse recriminazioni, a partire dall'arbitraggio, con distribuzione di cartellini a senso unico. La squadra ha lottato, e questo mi è piaciuto, speriamo solo che l'infortunio di Lombardi non sia grave. Se manteniamo concentrazione e tensione a buoni livelli, la possibilità di riprendere qualche squadra davanti si fa concreta. Il grande equilibrio di forze in campo (il livello è piuttosto basso), renderà i playoff molto interessanti, anche se i granata, purtroppo, soffrono ancora di mal di trasferta". Ciro Troise: "Ottimo pareggio contro una bella squadra. Arbitraggio pessimo, con rete annullata e rosso a Curcio da "rivedere". Sulla nostra rete: hanno fatto bene a continuare, non si può interrompere il gioco perchè uno ha preso una semplice botta. Al Vestuti il gioco si interrompeva solo in caso di infortunio grave, i giocatori dell'epoca non facevano queste sceneggiate vergognose".

