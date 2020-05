Sport e sociale: il CSI organizza il Torneo a squadre di Fifa20

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lo stop dei campionati e la lenta ripartenza delle attività sportive a causa dell’emergenza coronavirus, non ferma il CSI e soprattutto la voglia di giocare, di fare sport e di divertirsi insieme. Il comitato salernitano presieduto da Teresa Falco, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno nella persona di Nino Savastano, organizza il Torneo a squadre di Fifa20.

I dettagli

L’evento on line si svolgerà su piattaforme PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, in modalità 1 vs 1 e sarà dedicato alle Società Sportive tutte. Questa sarà un’iniziativa che coniuga sport e sociale, con il CSI che denota ancora una volta il proprio impegno nel campo della solidarietà, digitale in questo caso, dato che l’iscrizione al torneo è completamente gratuita per i tesserati CSI. Da oggi, venerdì 15 maggio, fino al 29 maggio sarà possibile per ogni Società Sportiva iscrivere i propri giocatori. Tutti i dettagli su iscrizioni ed informazioni del torneo sono disponibili sul sito www.giga2020.it. Le Scuole Calcio, invece, per iscrivere i propri atleti, potranno inviare una mail allegando la lista dei giovani partecipanti all’indirizzo info@guiscards.it oppure telefonando al numero 328 2763064. Gli organizzatori si riservano di comunicare modalità e calendario in base al numero degli iscritti. Ogni partecipante avrà la possibilità di rappresentare al meglio la propria Società Sportiva anche restando a casa.

I progetti

Il CSI, con il supporto tecnico della Salerno Guiscards, di Wonderlab e GIGA 2020 per l'organizzazione e gestione del torneo, non si ferma e rilancia i suoi progetti volti allo sport ed all’intrattenimento, interamente casalingo in questo periodo di emergenza sanitaria. "In questo periodo particolare per tutti noi – ha dichiarato Teresa Falco, presidente del comitato provinciale di Salerno del CSI – abbiamo pensato di coinvolgere le Società Sportive e le Scuole Calcio offrendo loro un modo diverso per fare sport, per sfidarsi, per divertirsi ma soprattutto per restare uniti, nel pieno rispetto del distanziamento sociale. Sarà sicuramente un modo per svagarsi un po’ e superare la monotonia di questi giorni lontani dai centri sportivi. Voglio ringraziare anche l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno ed in particolare Nino Savastano, per il patrocinio e per la consueta disponibilità a sposare le iniziative del CSI".